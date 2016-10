Lähiajal ilm oluliselt ei muutu - päevad on sajuta ja tuulevaiksed, kuid püsivad sügiseselt külmad.

Lähipäevadel sadu ei ole ja tuul on nõrk, kuid päikest on näha harva ja kohati on õhutemperatuur üsna madal. Öösiti tuleb mõnel pool juba kuni kolm kraadi külma.

Lähiaja ilm oluliselt ei muutu ja annab aega harjuda uue olukorraga.

Ööl vastu homset tekib mitmel pool udu ja temperatuur langeb miinusesse. Homme päeval on pilves selgimistega sajuta ilm. Puhub valdavalt ida- ja kirdetuul 2–8 m/s.

Õhutemperatuur on 4-7 kraadi.