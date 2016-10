Algav nädal tõotab tulla sajuta, ka tuul nõrgeneb

Madalrõhkkonna surve väheneb ja Põhja-Euroopat kattev kõrgrõhkkond laiendab teisipäevaks (11.10.) servaga üle Läänemere ümbruse. Meil on homme ilm sajuta. Tuul nõrgeneb ja puhub idakaarest 5-10, saartel veel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, rannikul kuni +8, päeval 6 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeval (12.10.) tuleb kõrgrõhkkond meile lähemale ja püsib ka neljapäeval (13.10.) Eesti kohal. Ilm on sajuta. Kolmapäeval on taevas selgem, neljapäeval võib taevas madala pilvekihiga kattuda. Tuul on võrdlemisi nõrk, puhub idakaarest, neljapäeval põhjakaarest. Õhutemperatuur on öösiti -2 kuni +3, rannikul kuni +7, päeval 5 kuni 9 kraadi.

Reedel (14.10.) püsib suurem ülekaal kõrgrõhkkonnal. Öö on sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur on 0 kuni +5, rannikul kuni +7 kraadi. Päev on samuti sajuta, aga madalrõhkkonna surve suurenemisel muutub idakaare tuul tuntavamaks. Õhutemperatuur on 6 kuni 9 kraadi.

Laupäeval (15.10.) koondub madalrõhkkond Põhjamere äärde ja laieneb servaga üle Läänemere. Idakaare tuul võib tugevneda. Ilm püsib olulise sajuta. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, rannikul kuni +7, päeval 6 kuni 9 kraadi.

Pühapäev (16.10.) tuleb madal- ja kõrgrõhkkonna piirimail tuuline, aga suurema sajuta. Küll aga võib rannikualadel siin-seal veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +3, rannikul kuni +7, päeval 5 kuni 9 kraadi.

Esmaspäevane (17.10.) ilm sõltub sellest, kumb rõhkkond ülekaalu saavutab. Madalrõhkkonna mõjusfääri tugevnemisel tiheneb pilvisus, saju tõenäosus suureneb ja ilm on tuuline ning valdavalt väikestes plusskraadides. Kõrgrõhkkonna tugevnemisel aga jääb saju võimalus alla 25 protsendi, tuul vaibub ja õhutemperatuur langeb öösel alla 0 kraadi, päeval tõuseb veidi üle 5 kraadi.