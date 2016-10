Öösel tuul pisut vaibub, kuid tugevneb jälle homme päeval

Homme päeval tugevneb tuul uuesti ning puhanguid on taas 15, rannikul 17-20 m/s. Ilm püsib selgimistega peamiselt sajuta.

Sooja tuleb öösel 4 kuni 9 ja päeval 8 kuni 12 kraadi.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on sajuta. Kirde- ja idatuul on veel tuntav ja puhangud ulatuvad 15 m/s. Sooja tuleb öösel 1 kuni 6, rannikul kuni 9, päeval 7 kuni 10 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ning mõõduka idakaare tuulega. Kolmapäeval tuleb kõrgrõhkkond meile lähemale ja ka neljapäeval püsib see Eesti kohal. Ilm on sajuta ja tuul on võrdlemisi nõrk.