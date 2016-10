Nädalavahetus tuleb väga tuuline

Oktoober on sügisele omaselt tuule tugevaks tõstnud. Enamasti lõõtsub sel aastaajal tugev tuul läänekaarest ja on üsna tavatu, et nõnda tugevalt ja pikka aega möllab meil kirdetuul. Põhjus peitub vastasseisus, mille üheks osapooleks on Skandinaavia kohal püsiv väga võimas kõrgrõhkkond ja teisalt lõuna pool keerlev energiast pulbitsev madalrõhkkond.

Eesti jääb kahe rõhkkonna võitlustandrile ja ka nädalavahetusel lõõtsub tugev kirdetuul, mis jätkab veemasside ärakannet meie rannikuvetest. Samuti aitab kaasa kõrge õhurõhufoon ning nende kahe põhiteguri koostöös püsib veetase ka nädalavahetusel poole meetri võrra tavapärasest madalam.

Laupäevaks laieneb meile madalrõhkkonna põhjaserv ja selle vihmapilvede tsoon jõuab tänastel andmetel Eesti kohale – enam on sadusid Lõuna-Eestis, lühiajalisemalt ka põhja pool. Kirdetuul on väga tugev, puhangud ulatuvad 16, rannikualadel 23 m/s, Soome lahe ääres pole välistatud õhtu poole ka 25 m/s. Sooja tuleb 6–10 kraadi.

Pühapäeva öö hakul vihmapilved eemalduvad ning päev on enamasti sajuta. Kirde- ja idatuul öösel veidi nõrgeneb, kuid praegustel andmetel vaid üürikeseks. Päeval tugevneb tuul uuesti ning puhanguid on taas 15, rannikul 18 m/s. Sooja on öösel 4–9 ja päeval 8–12 kraadi.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on sajuta. Kirde- ja idatuul on veel tuntav ja puhangud ulatuvad 15 m/s. Sooja tuleb öösel 1–6, rannikul kuni 9, päeval 7–10 kraadi.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas sajuta ning mõõduka idakaare tuulega. Sooja on öösel kuni 5, rannikul kuni 8, päeval 6–9 kraadi.

Kolmapäeval tuleb kõrgrõhkkond meile lähemale ja ka neljapäeval püsib see Eesti kohal. Ilm on sajuta ja tuul on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur jääb öösiti kahe külma- ja kolme soojakraadi vahele, rannikul tuleb sooja kuni 8, päeval 7–10, neljapäeval kuni 12 kraadi.

Reedel tugevneb madalrõhkkonna mõju. Öö on veel enamasti sajuta, kuid päeval suureneb hoovihma võimalus. Sooja tuleb öösel kuni 5, rannikul kuni 8, päeval 6–11 kraadi.