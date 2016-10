Tormituuled ei vaibu veel niipea

Eesti jääb Skandinaavia kohal püsiva külma kõrgrõhuala ja Valgevenest läheneva madalrõhkkonna piirile. Ööl vastu reedet on selgem ja sajuta ning lühiajaliselt veidi nõrgema tuulega. Päeval muutub lõunapoolne madalrõhkkond aga taas ägedamaks ja survestab kõrgrõhkkonda.

Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vihma. Puhub kirdetuul 8–15, saartel ja rannikul puhanguti 20, õhtul kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on 8-11 kraadi.

Laupäeval piitsutavad vihmahood Eestit juba laiemalt ja tormituul hoiab endiselt ilma kõledana. Kirdetuul on tugev, puhangud ulatuvad ikka 15, rannikualadel 20, Soome ja Liivi lahe ääres kuni 23 m/s. Õhutemperatuur on päeval 6-10 kraadi.

Pühapäeva öösel sajupilved eemalduvad ning kirde- ja idatuul veidi nõrgeneb. Päeval kõrgrõhkkonna mõju suureneb ja ilm on enamasti sajuta ning selgema taevaga. Puhub kirde- ja idatuul puhanguti 13, rannikul 15, Soome lahel kuni 18 m/s.

Esmaspäeval tugevneb kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on sajuta. Kirde- ja idatuul on veel tuntav. Õhutemperatuur on päeval 7 kuni 10 kraadi. Teisipäev tuleb praeguse prognoosi järgi mõõduka idakaare tuulega.