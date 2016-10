Ilmateenistuse andmetel on pühapäeva öösel Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada hoovihma ja olla udu. Puhub lõunakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 6-11, mandril kohati 3 kraadi.

Päeval on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Saju intensiivsus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub ida- ja kirdetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 10-15 kraadi.