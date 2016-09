Järgmine nädal tuleb külm ja tuuline

Uuel nädalal tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhuala, meist kaugele lõunasse Musta mere lähedale jääb aga madalrõhkkond. Kahe rõhkkonna vahel puhub üsna tugev põhja- ja kirdetuul. Tuul on puhanguline ja mõnel päeval ulatuvad tuuleiilid rannikul 15–17 m/s, sisemaal on tuul küll nõrgem, kuid ka puhanguline.

Nädala alguses sajab peamiselt Ida-Eestis, edaspidi sajuvõimalus väheneb. Õhuvool pöördub põhja ja kannab meile külma õhku. Nii tuleb leppida päevasel ajal eelnenust märksa jahedama ilmaga, kui kraadiklaas näitab rannikul vaid kümme kraadi või pisut rohkem, sisemaal aga ei pruugi kõikjal sellenigi küündida. Öökülma veel ei tule, sest õhku segav üsna tugev tuul ei lase õhul jahtuda, ning kui on vaiksem, siis katab taevast temperatuurilangust pärssiv pilvekiht.

Öine miinimum langeb 2 kuni 7 kraadini, vaid rannikul on see veidi kõrgem. Päeval tuleb sooja 7 kuni 12 kraadi.

Kõrgrõhkkonna ja madalrõhkkonna piiril on pilvisem Lõuna-Eestis ning ka sajuvõimalus on seal suurem. Põhja-Eestis on päikest rohkem ja ilm valdavalt sajuta, tuul aga sellevõrra tugevam.