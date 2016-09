Nädalavahetus tuleb jahe ja pilvine

Ööd on pikad, õhus on palju niiskust ning järjest madalamalt käiv päike ei suuda enam õhku nii palju soojendada ja kuivatada, et madalaid pilvi täielikult hajutada. Pilvekihi arengule annavad lisatõuke kõrgrõhkkonna servaaladel pöörlevad madalrõhualad. Suuremat mõju meie ilmale avaldab Loode-Venemaa madalrõhuala, mis saadab oma pilvi Eesti kohale ning mõnest pilvest võib laupäeval tulla ka vihma. Suurem on sajuvõimalus Põhja- ja Ida-Eestis, kuid õnneks on sajuhulk väike.

Pühapäevaks koondub kõrgrõhkkonna kese Ahvenamaa lähistele ja vihmavõimalus väheneb. Samuti ei tule märkimisväärselt vihma ka esmaspäeval, mil on lootust hoopis pikematele päikesepaiste hetkedele. Miinusena kandub piki madalrõhuala lääneserva meile juurde ka külmemat õhku. Nii on öine õhutemperatuur madal, jäädes 2–8 kraadi piiresse, ning maapinnalähedases õhukihis on oodata nõrka öökülma. Päevadki on jahedad – sooja tuleb vaid 11–16 kraadi.

Uue nädala algul, kui päikest loodetavasti rohkem, võib temperatuur mõne pügala võrra kõrgemale tõusta. Tuul puhub küll põhjakaarest, kuid on nõrk. Alates kesknädalast on oodata ilmamuutust, aga ikka sügise suunas.

Musta mere ääres areneb uus tsüklon ja see võtab suuna põhja poole. Kõrgrõhuala Skandinaavias püsib ja nende kahe vastasseisust tugevneb meil kirdetuul nädala teisel poolel üsna tugevaks. Tsüklon ise Eesti kohale tõenäoliselt ei tule, kuid kannab oma põhjaservas Venemaalt jahedat õhku juurde ning toob siia vihmapilved.

Kuna öösiti on pilvi enam ja tuul tugevam, siis öökülmaoht taganeb, aga õhutemperatuur jääb öösel ikka vaid 5–12 kraadi piiresse. Päevasooja oluliselt juurde ei tule ning jahedusetunnet suurendab hoopis vali kirdetuul. Alates kolmapäevast läheb ilm päev-päevalt järjest vihmasemaks.